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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yedek sol bek Süleyman

Yedek sol bek Süleyman

'da Saracchi'nin yedeği olacak. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon A takıma alınacak.

'da Saracchi'nin yedeği olacak. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon A takıma alınacak. Yönetimin ve teknik heyetin genç oyuncuya güvendiği için transferinde ısrarcı olmadığı öğrenildi. Luş geçen sezon 26 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

  1. 8.8.2020
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