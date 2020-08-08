Yedek sol bek Süleyman

Aslan'da Saracchi'nin yedeği Süleyman Luş olacak. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon A takıma alınacak. Yönetimin ve teknik heyetin genç oyuncuya güvendiği için Caner Erkin transferinde ısrarcı olmadığı öğrenildi. Luş geçen sezon 26 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.