Diagne Bologna’ya - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Diagne Bologna’ya

Diagne Bologna’ya

Diagne Bologna’ya

 Terim'in kampa katılmasını istediği için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Terim'in kampa katılmasını istediği için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paraguaylı santrforu Federico Santander ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bologna, Diagne için 'ın kapısını çalacak. Santander için birkaç takımla görüşen İtalyanlar bu satışı gerçekleştirirse teklif yapacak.

  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne Bologna’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA