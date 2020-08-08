Diagne Bologna’ya
Fatih Terim'in kampa katılmasını istediği Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fatih Terim'in kampa katılmasını istediği Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paraguaylı santrforu Federico Santander ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bologna, Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Santander için birkaç takımla görüşen İtalyanlar bu satışı gerçekleştirirse teklif yapacak.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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