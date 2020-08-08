Takımı elendi Omar geliyor
Galatasaray'ın Olimpiakos'tan anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaoui hafta sonu İstanbul'a geliyor.
Galatasaray'ın Olimpiakos'tan anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaoui hafta sonu İstanbul'a geliyor. Yunan ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a elenince Omar'a yol göründü. Cimbom, 28 yaşındaki Norveçli sağ bekle yıllık 1 milyon euro'ya anlaşmıştı.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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