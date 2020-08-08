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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Takımı elendi Omar geliyor

Takımı elendi Omar geliyor

'ın Olimpiakos'tan anlaşmaya vardığı hafta sonu 'a geliyor.

'ın Olimpiakos'tan anlaşmaya vardığı hafta sonu 'a geliyor. Yunan ekibi, Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a elenince Omar'a yol göründü. Cimbom, 28 yaşındaki Norveçli sağ bekle yıllık 1 milyon euro'ya anlaşmıştı.

  1. 8.8.2020
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