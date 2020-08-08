Kondisyoner yine Çizme’den
Salgın döneminde Alberto Bartalli ülkesi İtalya'ya döndüğü için Cimbom kondisyon konusunda ağır darbe yaşamıştı.
Salgın döneminde Alberto Bartalli ülkesi İtalya'ya döndüğü için Cimbom kondisyon konusunda ağır darbe yaşamıştı. Cimbom'un bu kez Parma'yı ligin en çok koşan ikinci takımı yapan Luca Morellini'ye yöneldi. Tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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