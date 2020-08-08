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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kondisyoner yine Çizme’den

Kondisyoner yine Çizme’den

Salgın döneminde ülkesi 'ya döndüğü için kondisyon konusunda ağır darbe yaşamıştı.

Salgın döneminde ülkesi 'ya döndüğü için kondisyon konusunda ağır darbe yaşamıştı. Cimbom'un bu kez Parma'yı ligin en çok koşan ikinci takımı yapan Luca Morellini'ye yöneldi. Tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

  1. 8.8.2020
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