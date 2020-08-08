Kondisyoner yine Çizme’den

Salgın döneminde Alberto Bartalli ülkesi İtalya'ya döndüğü için Cimbom kondisyon konusunda ağır darbe yaşamıştı. Cimbom'un bu kez Parma'yı ligin en çok koşan ikinci takımı yapan Luca Morellini'ye yöneldi. Tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.