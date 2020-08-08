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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Lemina’dan vazgeçildi

Lemina’dan vazgeçildi

Geçen sezon sık sık sakatlandığı için takımı 19 maçta yalnız bırakan , listesinden çıktı.

Geçen sezon sık sık sakatlandığı için takımı 19 maçta yalnız bırakan , listesinden çıktı. Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan Gabonlu orta saha kulübün bu sezon planlamasında yer almıyor. 26 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması gündemdeydi.

  1. 8.8.2020
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