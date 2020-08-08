Monaco’dan yeni uçurtma

Henry Onyekuru'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan Monaco, Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen Fransızlar, Galatasaray'a öneride bulundu. Yöneticilerin teknik heyete durumu rapor ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların düşünmek için süre istediği kaydedildi. Musaba geçen sezon Hollanda'da 26 müsabakada 9 gol, 5 asist yaptı.