Monaco’dan yeni uçurtma
Fransızlar’ın yeni transferi Anthony Musaba tecrübe kazanması için Aslan’a önerildi.
Henry Onyekuru'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan Monaco, Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen Fransızlar, Galatasaray'a öneride bulundu. Yöneticilerin teknik heyete durumu rapor ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların düşünmek için süre istediği kaydedildi. Musaba geçen sezon Hollanda'da 26 müsabakada 9 gol, 5 asist yaptı.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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