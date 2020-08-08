Monaco’dan yeni uçurtma - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Monaco’dan yeni uçurtma

’dan yeni uçurtma

Monaco’dan yeni uçurtma

’ın yeni transferi tecrübe kazanması için Aslan’a önerildi.

Henry Onyekuru'ya 'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan , 'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen , Galatasaray'a öneride bulundu. Yöneticilerin teknik heyete durumu rapor ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların düşünmek için süre istediği kaydedildi. Musaba geçen sezon 'da 26 müsabakada 9 gol, 5 asist yaptı.

  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Monaco’dan yeni uçurtma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA