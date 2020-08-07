Galatasaray'a kaleci transferi müjdesi! Muslera yerine Herrin...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren sarı kırmızılılar, rotasını Atletico Bilbao'da forma giyen Herrerin'e çevirmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilbao Sportif Direktörü Rafa Alkorta, oyuncunun ayrılığı için onay verdi. İşte detaylar ... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından yeni bir kaleci arayışına giren Galatasaray, birçok ismi gündemine alırken, bu isimlerin son halkası Herrerin olmuştu.
Bonservisi Atletico Bilbao'da bulunan Herrerin için kulübün Sportif Direkötü Rafael Alkorta konuştu.
Alkorta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda düşünmemiz gereken şey, oyuncumuz için bir teklif geldiğinde ayrılığını kolaylaştırabilmek. Onunla konuştum ve dediğim ki, 'Bir yıllık sözleşmen daha var ve sen rekabetçi bir kalecisin.' Bir teklif gelmediği sürece kalabilir. Sözleşmesinde ayrılığı için yazan madde belli. Çok iyi bir kaleci ve piyasa değeri yüksek. Umarım onu iyi bir kulüp alır. Tabii bu teklif her iki taraf için de uygun olmalı." dedi.
RESMİ TEKLİF VAR MI?
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Herrerin için henüz resmi bir teklif yok ancak gelindiği taktirde Bilbaolu yöneticiler bunu kabul edecek.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 16:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a kaleci transferi müjdesi! Muslera yerine Herrin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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