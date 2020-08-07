Son dakika: Galatasaray'a kaleci transferi müjdesi! Muslera yerine Herrin... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Muslera yerine o geliyor! Transfer için resmi açıklama

'a kaleci transferi müjdesi! Muslera yerine Herrin...

Galatasaray'a kaleci transferi müjdesi! Muslera yerine Herrin...

'da son dakika haberi... Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren sarı kırmızılılar, rotasını Atletico Bilbao'da forma giyen 'e çevirmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilbao Sportif Direktörü Rafa Alkorta, oyuncunun ayrılığı için onay verdi. İşte detaylar ... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından yeni bir kaleci arayışına giren , birçok ismi gündemine alırken, bu isimlerin son halkası olmuştu.

Bonservisi Atletico Bilbao'da bulunan Herrerin için kulübün Sportif Direkötü Rafael Alkorta konuştu.

Alkorta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda düşünmemiz gereken şey, oyuncumuz için bir teklif geldiğinde ayrılığını kolaylaştırabilmek. Onunla konuştum ve dediğim ki, 'Bir yıllık sözleşmen daha var ve sen rekabetçi bir kalecisin.' Bir teklif gelmediği sürece kalabilir. Sözleşmesinde ayrılığı için yazan madde belli. Çok iyi bir kaleci ve piyasa değeri yüksek. Umarım onu iyi bir kulüp alır. Tabii bu teklif her iki taraf için de uygun olmalı." dedi.

RESMİ TEKLİF VAR MI?
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Herrerin için henüz resmi bir teklif yok ancak gelindiği taktirde Bilbaolu yöneticiler bunu kabul edecek.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 16:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a kaleci transferi müjdesi! Muslera yerine Herrin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA