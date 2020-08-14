Galatasaray kararını verdi! Ryan Donk...
Son dakika haberine göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un geleceği merak konusuydu. Gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in jokeri olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray iç transferde Donk'u bitirdi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Donk ile yola devam ediyor. Sarı kızmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 13:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray kararını verdi! Ryan Donk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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