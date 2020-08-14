Galatasaray kararını verdi! Ryan Donk...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un geleceği merak konusuydu. Gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in jokeri olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray iç transferde Donk'u bitirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Donk ile yola devam ediyor. Sarı kızmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.