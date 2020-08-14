Galatasaray kararını verdi! Ryan Donk... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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kararını verdi! ...

Galatasaray kararını verdi! Ryan Donk...

Son dakika haberine göre; , Hollandalı futbolcu 'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

'da sözleşmesi sona eren 'un geleceği merak konusuydu. Gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in jokeri olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Galatasaray iç transferde Donk'u bitirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Donk ile yola devam ediyor. Sarı kızmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 13:02
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