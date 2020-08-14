Sır perdesi aralandı! Meğer Hasan Şaş'ın istifası...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklenmedik bir ayrılık yaşanmış, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Hasan Şaş, yardımcı antrenörlük görevinden resmen istifa etmişti. Bu istifanın nedenlerine dair birçok iddia ortaya atılırken, net olarak bir açıklama gelmemişti. Şaş'ın istifasına neden olarak flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...