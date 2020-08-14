Sır perdesi aralandı! Meğer Hasan Şaş'ın istifası...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklenmedik bir ayrılık yaşanmış, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Hasan Şaş, yardımcı antrenörlük görevinden resmen istifa etmişti. Bu istifanın nedenlerine dair birçok iddia ortaya atılırken, net olarak bir açıklama gelmemişti. Şaş'ın istifasına neden olarak flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...
14 Ağustos 2020 Cuma 11:36
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yardımcılığını yapan sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etmişti.
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Şaş açıklamasında "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullnmıştı.
Hasan Şaş'ın bu istifası herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, istifaya neden olarak birçok iddia ortaya atılmıştı.
Hatta, Hasan Şaş'ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.
Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır."