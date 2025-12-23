CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Turkcell Süper Kupa maçları takvimi belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un kozlarını paylaşacağı eşleşme sonrası kazanan takımların final oynayacağı turnuvada hangi ekibin kupayı kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Süper Kupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte Turkcell Süper Kupa takvimi hakkında merak edilen detaylar...

Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği Turkcell Süper Kupa aç programı netlik kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un mücadele edeceği turnuvada, yarı finali geçen takımlar finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. Büyük rekabete sahne olması beklenen organizasyonda hangi ekibin mutlu sona ulaşacağı şimdiden merak konusu. Futbol tutkunları ise Süper Kupa karşılaşmalarının oynanacağı tarihleri, başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Kupa yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi ile 6 Ocak 2026 Salı günlerinde oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmelerinin kazananları finalde sahaya çıkarken, kupayı hangi takımın alacağı şimdiden merak konusu.

Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa yarı final maçları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Süper Kupa final maçı 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları nerede oynanacak?

SÜPER KUPA MAÇLARI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final maçlarının ne zaman oynancağı, hangi kanalda yayınlanacağı henüz aktarılmadı.

