Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Atletik yapısı, teknik özellikleri ve çalım yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Anthony Musaba, futbolseverler tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Transfer döneminde adı sıkça anılan genç futbulcu hakkında, "Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli?", "Musaba mevkisi ne?" ve "Anthony Musaba hangi takımlarda oynadı?" gibi sorular araştırılıyor.

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Hızı, tekniği ve bire birdeki etkili oyunuyla öne çıkan Anthony Musaba, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle transfer dönemlerinde gündeme gelen genç oyuncu, performansıyla futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Musaba'nın kariyeri, yaşı, memleketi, sahadaki pozisyonu ve bugüne kadar forma giydiği takımlar merak konusu. Anthony Musaba hakkında öne çıkan detaylar haberimizde...

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Anthony Musaba, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Beuningen bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Musaba 25 yaşında.

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Teknik özellikleri ve fiziğiyle rakiplerine zor anlar yaşatan Anthony Musaba sol kanat mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sağ kanat ve santrafor olarak da görev yapan Musaba, hücum bölgesinde birden fazla yerde süre bulmayı sürdürüyor.

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerde forma giyen Anthony Musaba'nın oynadığı takımlar şunlar:

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

2019-2020 NEC
2020-2023 Monaco
2020-2021 Cercle Brugge (Kiralık)
2021-2022 Heerenveen (Kiralık)
2022 Metz (Kiralık)
2023 NEC (Kiralık)
2023-2025 Sheffield Wednesday
2025 Samsunspor

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA İSTATİSTİKLERİ

Monaco, Metz ve Samsunspor gibi takımlarda oynayan Anthony Musaba'nın istatistikleri şu şekilde:

