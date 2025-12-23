Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Hızı, tekniği ve bire birdeki etkili oyunuyla öne çıkan Anthony Musaba, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle transfer dönemlerinde gündeme gelen genç oyuncu, performansıyla futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Musaba'nın kariyeri, yaşı, memleketi, sahadaki pozisyonu ve bugüne kadar forma giydiği takımlar merak konusu. Anthony Musaba hakkında öne çıkan detaylar haberimizde...
ANTHONY MUSABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Anthony Musaba, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Beuningen bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Musaba 25 yaşında.
ANTHONY MUSABA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Teknik özellikleri ve fiziğiyle rakiplerine zor anlar yaşatan Anthony Musaba sol kanat mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sağ kanat ve santrafor olarak da görev yapan Musaba, hücum bölgesinde birden fazla yerde süre bulmayı sürdürüyor.
ANTHONY MUSABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerde forma giyen Anthony Musaba'nın oynadığı takımlar şunlar: