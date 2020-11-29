Haberler Fransa Ligue 1 Saint Etenne - Lille: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Saint Etenne - : | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'in 12. haftasında Saint-Etienne evinde 'i ağırladı. 'ın 90 dakika forma giydiği ve 'nın 68'de oyuna dahil olduğu müsabaka 'lik eşitlile sonuçlandı. Öte yandan Lille'in maç içerisinde bulduğu tek golün asistini Burak Yılmaz yaptı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 01:08 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 01:12
Saint Etenne - Lille: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları ve 'ın formasını giydiği , Lig 1'in 12. haftasında Saint-Etienne'e konuk oldu.

Mücadele 'lik eşitlikle sona ererken Saint-Etienne'nın golü 33'te Khazri (P), Lille'in golü 65'te Ikone'den geldi.

BURAK BU KEZ ATTIRDI
Karşılaşmanın 68. dakikasında Yusuf Yazıcı, golü bulan Ikone'nin yerine oyuna girerken golcü futbolcunun golünde asistini Burak Yılmaz yaptı. Öte yandan Zeki Çelik, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Bu sonuçla Lille, maç fazlasıyla 23 puanla 5. sırada yer aldı. Saint-Etienne ise 11 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

Saint-Etienne gelecek hafta Dijon'a konuk olacak. Lille ise evinde Monaco'yu konuk edecek.

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