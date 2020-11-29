Saint Etenne - Lille: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Lig 1'in 12. haftasında Saint-Etienne'e konuk oldu.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Saint-Etienne'nın golü 33'te Khazri (P), Lille'in golü 65'te Ikone'den geldi.

BURAK BU KEZ ATTIRDI

Karşılaşmanın 68. dakikasında Yusuf Yazıcı, golü bulan Ikone'nin yerine oyuna girerken golcü futbolcunun golünde asistini Burak Yılmaz yaptı. Öte yandan Zeki Çelik, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Bu sonuçla Lille, maç fazlasıyla 23 puanla 5. sırada yer aldı. Saint-Etienne ise 11 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

Saint-Etienne gelecek hafta Dijon'a konuk olacak. Lille ise evinde Monaco'yu konuk edecek.