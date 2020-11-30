Lille paylaştı! Burak Yılmaz'dan rekor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, son olarak Saint-Etienne ile oynanan maçta Ikone'ye yaptığı asistle öne çıktı.

Milli futbolcunun, Fransız ekibine transfer olduğu günden bu yana yaptığı skor katkısı dikkat çekiyor. Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilerde, "Burak Yılmaz, Ligue 1'deki son 7 maçta 8 gole katkı verdi (6 gol, 2 asist). Türk golcü, 2006-2007 sezonundan bu yana Lille'in 7 maç üst üste gole katkı sağlayan ilk oyuncusu oldu" ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formda olduğu Fransız ekibi Lille, Türk oyuncularıyla bu sezon zirveyi zorluyor. Takım, Ligue 1'de olduğu kadar Avrupa Ligi'nde de adından söz ettiriyor.



