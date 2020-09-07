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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: 'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Saint-Germain'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen , Covid-19'a yakalandı.

Fransa Milli Takımı'nın kampında bulunan dünyaca ünlü yıldız hakkında federasyondan şu açıklama yapıldı: "UEFA tarafından milli takımımıza pazartesi günü yapılan testlerde Kylian Mbappe'nin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz test sonucu geldikten sonra takımdan ayrılmıştır."

Mbappe, Fransa'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakada yer alamayacak. Öte yandan 21 yaşındaki futbolcu, PSG'nin ligdeki Lens, Marseille ve Metz maçlarında da görev yapamayacak.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 22:15
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