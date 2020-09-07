Son dakika: Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen Mbappe, Covid-19'a yakalandı.

Fransa Milli Takımı'nın kampında bulunan dünyaca ünlü yıldız hakkında federasyondan şu açıklama yapıldı: "UEFA tarafından milli takımımıza pazartesi günü yapılan testlerde Kylian Mbappe'nin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz test sonucu geldikten sonra takımdan ayrılmıştır."

Mbappe, Fransa'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakada yer alamayacak. Öte yandan 21 yaşındaki futbolcu, PSG'nin ligdeki Lens, Marseille ve Metz maçlarında da görev yapamayacak.