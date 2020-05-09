Drogba'ya büyük onur! Ibrahimovic'i geride bıraktı

Dünya futbolunun efsane golcülerinden Didier Drogba'ya büyük onur... 2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Fildişi Sahilli yıldız, Fransa Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi.

Fransa Ligue 1'in resmi sosyal medya hesabı tarafından başlatılan ankette rakiplerini bir bir eleyen Drogba, finalde ise dünyaca ünlü İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'i saf dışı bırakmayı başardı.

Drogba, 2003-2004 sezonunda Marsilya formasıyla gösterdiği performansın ardından 38.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

FALCAO, NONDA VE NIANG SON 16'DA ELENDİ

Öte yandan Galatasaraylı yıldız Falcao 32 kişilik anketin son 16 turunda Cavani'ye elenirken, eski Galatasaraylı Nonda ile Fenerbahçe'nin eski yıldızı Niang da yarışmaya son 16'da veda ettiler.