Drogba'ya büyük onur! Ibrahimovic'i geride bıraktı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Drogba'ya büyük onur! Ibrahimovic'i geride bıraktı

Drogba'ya büyük onur! Ibrahimovic'i geride bıraktı

'ın eski yıldızı , 1'in hesabında başlatılan "Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti kim?" anketinde zirveye çıktı. efsane futbolcu, finalde Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak son 20 yılın en iyi forveti seçildi.

Dünya futbolunun efsane golcülerinden 'ya büyük onur... 2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan yıldız, 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi.

Fransa Ligue 1'in resmi hesabı tarafından başlatılan ankette rakiplerini bir bir eleyen Drogba, finalde ise dünyaca ünlü İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'i saf dışı bırakmayı başardı.

Drogba, 2003-2004 sezonunda Marsilya formasıyla gösterdiği performansın ardından 38.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi 'nin yolunu tutmuştu.

FALCAO, NONDA VE NIANG SON 16'DA ELENDİ
Öte yandan Galatasaraylı yıldız Falcao 32 kişilik anketin son 16 turunda Cavani'ye elenirken, eski Galatasaraylı Nonda ile 'nin eski yıldızı Niang da yarışmaya son 16'da veda ettiler.

  1. 09.05.2020
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