Drogba'ya büyük onur! Ibrahimovic'i geride bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Fransa Ligue 1'in sosyal medya hesabında başlatılan "Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti kim?" anketinde zirveye çıktı. Fildişi Sahilli efsane futbolcu, finalde Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak son 20 yılın en iyi forveti seçildi.
Dünya futbolunun efsane golcülerinden Didier Drogba'ya büyük onur... 2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Fildişi Sahilli yıldız, Fransa Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi.
Fransa Ligue 1'in resmi sosyal medya hesabı tarafından başlatılan ankette rakiplerini bir bir eleyen Drogba, finalde ise dünyaca ünlü İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'i saf dışı bırakmayı başardı.
Drogba, 2003-2004 sezonunda Marsilya formasıyla gösterdiği performansın ardından 38.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Chelsea'nin yolunu tutmuştu.
FALCAO, NONDA VE NIANG SON 16'DA ELENDİ
Öte yandan Galatasaraylı yıldız Falcao 32 kişilik anketin son 16 turunda Cavani'ye elenirken, eski Galatasaraylı Nonda ile Fenerbahçe'nin eski yıldızı Niang da yarışmaya son 16'da veda ettiler.
- 09.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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