MAÇ SONUCU Stade Brest 29 1-1 Bordeaux - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri MAÇ SONUCU Stade Brest 29 1-1 Bordeaux

MAÇ SONUCU 29 1-1

MAÇ SONUCU Stade Brest 29 1-1 Bordeaux

1'in 23. haftasında Francis-Le Ble 'nda Brest'e konuk olan , sahadan 1-1 eşiktlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Hwang'tan geldi.

1'in 23. haftasında Brest ile karşı karşıya geldi.

Francis-Le Ble 'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Bordeaux, Ui-jo Hwang'ın golüyle öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 80. dakikasında Brest, 'nun golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

  1. 05.02.2020
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