MAÇ SONUCU Stade Brest 29 1-1 Bordeaux
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Francis-Le Ble Stadyumu'nda Brest'e konuk olan Bordeaux, sahadan 1-1 eşiktlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü Benito kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Hwang'tan geldi.
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Brest ile Bordeaux karşı karşıya geldi.
Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Bordeaux, Ui-jo Hwang'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 80. dakikasında Brest, Benito'nun golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
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