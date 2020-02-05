MAÇ SONUCU Bayer Leverkusen 2-1 Stuttgart - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri MAÇ SONUCU Bayer Leverkusen 2-1 Stuttgart

MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Bayer Leverkusen 2-1 Stuttgart

3. tur karşılaşmasında 'da 'ı konuk eden , sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

3. turunda ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 71. dakikasında Leverkusen, Bredlow'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 83'ü gösterirken sahneye çıkan Lucas Alario, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Stuttgart'ta Wamangituka, 85. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bayer Leverkusen adını bir üst tura yazdırdı.

  1. 05.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Bayer Leverkusen 2-1 Stuttgart haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN