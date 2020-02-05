MAÇ SONUCU Bayer Leverkusen 2-1 Stuttgart
Almanya Kupası 3. tur karşılaşmasında BayArena'da Stuttgart'ı konuk eden Bayer Leverkusen, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya Kupası 3. turunda Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 71. dakikasında Leverkusen, Bredlow'un golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 83'ü gösterirken sahneye çıkan Lucas Alario, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Stuttgart'ta Wamangituka, 85. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bayer Leverkusen adını bir üst tura yazdırdı.
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