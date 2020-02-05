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05 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 4-3

MAÇ SONUCU Bayern Münih 4-3 Hoffenheim

3. tur karşılaşmasında , 'da konuk ettiği rakibi 'ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

3. turunda ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Hoffenheim, Boateng'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 13'ü gösterirken Benjamini Hobner'in topu kendi ağlarına göndermesiyle Bayern Münih 1-1 eşitliği yakaladı.

Münih, 20. dakikada Müller ve 36. dakikada Lewandowski'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

80. dakikada tekrar sahneye çıkan Lewandowski, farkı 3'e yükseltti.

Deplasman ekibinde 61. dakikada oyuna dahil olan Munas Dabbur, 82 ve 90+2'de attığı gollerle durumu 4-3'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 06.02.2020
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