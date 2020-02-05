MAÇ SONUCU Bayern Münih 4-3 Hoffenheim
Almanya Kupası 3. tur karşılaşmasında Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği rakibi Hoffenheim'ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.
Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Hoffenheim, Boateng'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 13'ü gösterirken Benjamini Hobner'in topu kendi ağlarına göndermesiyle Bayern Münih 1-1 eşitliği yakaladı.
Münih, 20. dakikada Müller ve 36. dakikada Lewandowski'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.
80. dakikada tekrar sahneye çıkan Lewandowski, farkı 3'e yükseltti.
Deplasman ekibinde 61. dakikada oyuna dahil olan Munas Dabbur, 82 ve 90+2'de attığı gollerle durumu 4-3'e getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.
- 06.02.2020
- Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)
- Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular
- Trabzonspor Alexander Sörloth için kararını verdi!
- Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
MAÇ SONUCU Bayern Münih 4-3 Hoffenheim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.