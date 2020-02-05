Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray dahil birçok kulüple anılan 33 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan'ın FCSB'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Romanya ekibinin teknik direktörü Bogdan Vintila ve sportif direktörü Mihai Stoica'dan konuyla alakalı flaş açıklamalarda geldi. İşte detaylar...
5 Şubat 2020 Çarşamba 19:43 Güncelleme: 05.02.2020 19:43
Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?

Ara dönemde ismi Galatasaray ile sık sık anılan Turan, Fatih Terim'in transferde gözde isimlerinden biri olurken, Mustafa Cengiz yönetimi tarafından veto edilmişti.

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Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?

Herhangi bir kulüple anlaşamayan ve Barcelona'ya geri döneceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcunun FCSB'ye transfer olacağı iddiaları dolaşırken, Romanya ekibinden flaş bir yanıt geldi.

Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?

Eski ismi Steaua Bükreş olarak bilinen kulübün teknik direktörü Bogdan Vintila ve sportif direktörü Mihai Stoica, milli oyuncunun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?

Kendisine yöneltilen, "Arda Turan ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Vintila, "Bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim. Ciddi şeyler konuşalım. Maaşını biliyor musunuz?" diye konuştu.

Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?

Öte yandan transferin imkansız olduğunu ima eden Stoica ise, "Neden 1 Nisan'ı beklemiyorsunuz? 1 Nisan daha gelmedi" dedi.

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