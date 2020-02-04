MAÇ SONUCU Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund
Almanya Kupası 3. turunda Wohninvest-Weserstadion'da ağırladığı Borussia Dortmund'u 3-2'lik skorla mağlup eden Werder Bremen, çeyrek finale adını yazdırdı.
Almanya Kupası 3. turunda Werder Bremen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Wohninvest-Weserstadion'da oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Werder Bremen, Selke'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 30'u gösterirken Bremen, Leonardo Bittencourt'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 2-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
Oyuna 46. dakikada dahil olan Erling Haaland, 67. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.
70. dakikada ev sahibi ekip Rashica'nın golüyle maçta farkı tekrar 2'ye çıkardı.
78. dakikada deplasman ekibinde Giovanni Reyna, skoru 3-2'ye getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Werder Bremen adını çeyrek finale yazdırdı.
- 05.02.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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