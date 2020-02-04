MAÇ SONUCU Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 3-2

MAÇ SONUCU Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund

3. turunda Wohninvest-Weserstadion'da ağırladığı 'u 3-2'lik skorla mağlup eden , adını yazdırdı.

3. turunda ile karşı karşıya geldi.

Wohninvest-Weserstadion'da oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Werder Bremen, Selke'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 30'u gösterirken Bremen, Leonardo Bittencourt'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 2-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Oyuna 46. dakikada dahil olan Erling Haaland, 67. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

70. dakikada ev sahibi ekip Rashica'nın golüyle maçta farkı tekrar 2'ye çıkardı.

78. dakikada deplasman ekibinde Giovanni Reyna, skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Werder Bremen adını yazdırdı.

  1. 05.02.2020
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