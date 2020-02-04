MAÇ SONUCU Kaiserslautern 2-5 Fortuna Düsseldorf
Almanya Kupası 3. turunda Fritz-Walter Stadyumu'nda Kaiserslautern'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Düsseldorf'ta temsilcimiz Kaan Ayhan 90 dakika süre aldı.
Almanya Kupası 3. turunda Kaiserslautern ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi.
Fritz-Walter Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Düsseldorf 5-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller Rouwen Hennings (3), Nana Ampomah ve Matthias Zimmermann kaydederken, ev sahibi ekibin sayıları Christian Kühlwetter'den geldi.
Fortuna Düsseldorf'ta temsilcilerimizden Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman sakatlığı nedeniyle süre alamadı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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