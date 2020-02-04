MAÇ SONUCU Kaiserslautern 2-5 Fortuna Düsseldorf - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 2-5

MAÇ SONUCU Kaiserslautern 2-5 Fortuna Düsseldorf

3. turunda Fritz-Walter Stadyumu'nda 'e konuk olan , 5-2'lik skorla adını yazdırdı. Düsseldorf'ta temsilcimiz 90 dakika süre aldı.

3. turunda ile karşı karşıya geldi.

Fritz-Walter Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Düsseldorf 5-2 kazanarak adını yazdırdı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller Rouwen Hennings (3), Nana Ampomah ve Matthias Zimmermann kaydederken, ev sahibi ekibin sayıları Christian Kühlwetter'den geldi.

Fortuna Düsseldorf'ta temsilcilerimizden 90 dakika forma giyerken, sakatlığı nedeniyle süre alamadı.

  1. 04.02.2020
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