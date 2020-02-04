MAÇ SONUCU Eintracht Frankfurt 3-1 RB Leipzig - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 3-1

MAÇ SONUCU Eintracht Frankfurt 3-1 RB Leipzig

3. turunda Commerzbank-Arena'da Redbull Leipzig'i konuk eden , rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

3. turunda ile karşı karşıya geldi.

Commerzbank-Arena'da oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Frankfurt, Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 51. dakikasında ev sahibi ekip Filip Kostic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 68'i gösterirken deplasman ekibi Daniel Olmo'nun attığı golle durumu 'e getirdi.

90+5'te tekrar sahneye çıkan Kostic, mücadelede skoru 3-1'e taşıdı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Eintracht Frankfurt adını son 16'ya yazdırdı.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 22:31
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