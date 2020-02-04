MAÇ SONUCU Eintracht Frankfurt 3-1 RB Leipzig
Almanya Kupası 3. turunda Commerzbank-Arena'da Redbull Leipzig'i konuk eden Eintracht Frankfurt, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya Kupası 3. turunda Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.
Commerzbank-Arena'da oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Frankfurt, Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 51. dakikasında ev sahibi ekip Filip Kostic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 68'i gösterirken deplasman ekibi Daniel Olmo'nun attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
90+5'te tekrar sahneye çıkan Kostic, mücadelede skoru 3-1'e taşıdı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Eintracht Frankfurt adını son 16'ya yazdırdı.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 22:31
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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