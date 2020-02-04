Valilik duyurdu! Elazığ'da spor müsabakaları ertelendi | Elazığ'da kaç şiddetinde deprem olmuştu? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Valilik duyurdu! 'da spor müsabakaları ertelendi

Valilik duyurdu! Elazığ'da spor müsabakaları ertelendi

'da spor faaliyetleri durduruldu! 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki büyük sonrasında valilik, spor müsabakalarına ilişkin son kararı verdi. Valiliğin yaptığı açıklamada, "İlimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından valilik, kentteki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.


İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre, kentteki tüm sportif faaliyetleri durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

  1. 04.02.2020
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