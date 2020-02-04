Aktüel haberler (04.02.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 23. hafta maçında saat 20.00'de CSKA Moskova'ya konuk oluyor. İlk yarıdak maçı Rus ekibi 81-80 kazanmıştı.
Darüşşafaka Eurocup son 16 turu beşinci maçında 22.00'de İtalyan ekibi Energia'ya konuk olacak. Diğer maçlar: 20.30: G.Antep-Mornar, 22.00: Dijon-Beşiktaş.
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, İtalya Ligi'nde 9 hafta üst üste gol atmayı başardı. CR7, Juve efsanesi David Trezeguet'in 10 maçlık serisine göz dikti.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Phoenix Suns'ı 129-108 yendiği mücadelede 8 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
- 4.2.2020
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Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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