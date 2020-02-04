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04 Şubat 2020, Salı
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haberler (04.02.20)

Aktüel haberler (04.02.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan , 23. hafta maçında saat 20.00'de CSKA 'ya konuk oluyor. İlk yarıdak maçı Rus ekibi 81-80 kazanmıştı.

Darüşşafaka Eurocup son 16 turu beşinci maçında 22.00'de İtalyan ekibi Energia'ya konuk olacak. Diğer maçlar: 20.30: G.Antep-Mornar, 22.00: Dijon-Beşiktaş.

Juventus'un Portekizli süperstarı , İtalya Ligi'nde 9 hafta üst üste gol atmayı başardı. CR7, Juve efsanesi David Trezeguet'in 10 maçlık serisine göz dikti.

Milli basketbolcu , takımı 'ın evinde 'ı 129-108 yendiği mücadelede 8 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

  1. 4.2.2020
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