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04 Şubat 2020, Salı
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'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Ataman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin , yıldız isim 'in A Milli Basketbol Takımı'nı seçmesi ile alakalı Başkan 'a teşekkür etti.

Ergin , A seçen 'le ilgili, "Hırvatistan çok ciddi bir teklif yaptı fakat bizi istiyordu. Öncü olduğu için 'a teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 4.2.2020
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