THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının MVP'si Anadolu Efes'ten Larkin - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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'nde ocak ayının 'si 'ten Larkin

THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının MVP'si Anadolu Efes'ten Larkin

'in 'li basketbolcusu Shane Larkin, 'nde ocak ayının en değerli oyuncusu () seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 6 maçını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla ocak ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ocak ayında üst üste 4 kez haftanın 'si seçilerek rekor kıran 'li oyun kurucu, bu süreçte çıktığı 6 maçta 25,7 sayı, 4,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Türkiye 'nda oynamayı kabul eden Larkin, ocak ayında maç başına 33 verimlilik puanı ortalaması yakaladı.

Öte yandan Kasım 2019'da da ayın MVP'si seçilen Larkin, 'nde bir sezonda iki kez bu unvana erişen ikinci isim oldu. Daha önce Hırvat Ante Tomic, formasıyla 2014'ün şubat ve mart aylarında MVP olmayı başarmıştı.

  1. 03.02.2020
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