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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'nin lideri 'ya gidiyor!

THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes Rusya'ya gidiyor!

Basketbol Takımı, 23. hafta maçında 4 Şubat Salı deplasmanda 'nın CSKA ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

'nde son 7 maçını kazanan , 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Rus ekibi 81-80 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 681. MAÇ

Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.

  1. 03.02.2020
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