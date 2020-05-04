Fransız ekibi Amiens'ten tescil tepkisi! Kampanya başlattı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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ekibi 'ten tepkisi! başlattı

Fransız ekibi Amiens'ten tescil tepkisi! Kampanya başlattı

salgını nedeniyle 1 için alınan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Ligin sonlandırılmasıyla birlikte küme düşen ekibi , kararın adaletsiz olduğunu savunarak imza kampanyası başlattı.

'da yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılmasıyla küme düşen , karara karşı imza kampanyası başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve "adaletsiz" bir şekilde 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.

Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi. üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Saint-Germain () şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

  1. 04.05.2020
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