PSG'den Mbappe'ye süper kontrat! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe'ye servet önerdiler! En çok kazanan 4. futbolcu olacak

'den Mbappe'ye süper kontrat!

PSG'den Mbappe'ye süper kontrat!

Fransız ekibi 'nin genç yıldızı 'ye yeni sözleşme geliyor. Başkent temsilcisinin 21 yaşındaki oyuncusuna haftalık 600 bin sterlin kazanacağı yeni bir mukavele sunacağı ifade edildi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı Mbappe'nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Özellikle ve 'un başarılı oyuncuya olan ilgisini kırmak isteyen yetkilileri, 'ye haftalık 600 bin sterlin kazanabileceği bir mukavele önerecek.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre korona virüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından dolayı birçok kulübün ekonomik olarak etkilendiği bu dönemde Paris Saint-Germain'in Katarlı sahipleri, bu sözleşmenin gereklerini yerine getirecek maddi güce sahip olduğunu düşünüyor.

Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve 'ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.

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  1. 04.05.2020
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