Falcao'nun golüne Mbappe'den yorum geldi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sosyal medya hesabından Monaco'da oynadığı dönemden bir golünü paylaştı. PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe, Falcao'nun paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, twitter hesabından Monaco günlerinde attığı bir golü paylaştı. Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi.
Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.
Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi. İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.
- 05.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Falcao'nun golüne Mbappe'den yorum geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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