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05 Nisan 2020, Pazar
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Falcao'nun golüne Mbappe'den yorum geldi

Falcao'nun golüne Mbappe'den yorum geldi

ekiplerinden 'ın Kolombiyalı yıldızı , sosyal medya hesabından Monaco'da oynadığı dönemden bir golünü paylaştı. 'nin dünya yıldızı , Falcao'nun paylaşımına yorum yaptı.

'ın yıldız golcüsü , twitter hesabından Monaco günlerinde attığı bir golü paylaştı. Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi.

'in yıldız futbolcusu de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.

Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi. İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.

  1. 05.04.2020
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