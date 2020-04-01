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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Genç yıldız Cimbom'a! Sözleşme 2+1 yıllık...

'ın yeni adresi !

Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Galatasaray!

ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki başarılı futbolcu ile prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Oğulcan gecikmeli olarak G.Saray formasını giyecek.

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan , çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, 'un başarılı hücum oyuncusu ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Ankaraspor altyapısında yetişen, , K. Erciyes, ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

FLORYA'DA NİYE KALMADI?

Florya'ya ikinci kez ayak basmaya hazırlanan Oğulcan'ın geçen yıl Radyospor'da, kısa süren Galatasaray macerasını anlatmıştı. Terim'in isteğiyle 16 yaşında Florya'da idmanlara çıktığını ifade eden Oğulcan, "İmza atmadan önce Fatih hoca, A ile anlaştı. Müfit (Erkasap) hoca, 'Biz yokken burada fazla şansın olmaz' dedi. Ben de Gaziantep'in yolunu tuttum" dedi.

  1. 1.4.2020
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