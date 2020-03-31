Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından büyü bozuldu

Galatasaray tarihinin efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk profesyonel olduğu 2001 yılı dahil 6 şampiyonluk görmesine, rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray tarihinin 475 maçla en çok forma giyen 5. ismi olan milli futbolcuyla 2017 yılında yollar ayrılmıştı.

SABRİ'DEN SONRA YENİLMEDİLER

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu takımdan ayrıldıktan sonra, Kadıköy'de hiç mağlubiyet görmedi. 2018'de oynana maç 0-0 sona ererken, 2019'da derbi 1-1 bitti.

Galatasaray 2020'de ise rakibini 3-1'le geçti. Birçok derbiye damgasını vuran Sabri, sarı-kırmızılı formayla toplamda 24 gole imza atmıştı.