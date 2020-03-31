Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından büyü bozuldu
Galatasaray'da 2001 yılında profesyonel imzayı atan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 475 maça çıkarak, adını tarihe yazdırmıştı. Yıldız futbolcu 2017 yılında Galatasaray'dan ayrılana kadar Kadıköy'de galibiyet görememişti. Sarı-kırmızılılar ise Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından Kadıköy'de hiç yenilmedi ve galibiyet hasretine son verdi.
Galatasaray tarihinin efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk profesyonel olduğu 2001 yılı dahil 6 şampiyonluk görmesine, rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.
Galatasaray tarihinin 475 maçla en çok forma giyen 5. ismi olan milli futbolcuyla 2017 yılında yollar ayrılmıştı.
SABRİ'DEN SONRA YENİLMEDİLER
Galatasaray, Sabri Sarıoğlu takımdan ayrıldıktan sonra, Kadıköy'de hiç mağlubiyet görmedi. 2018'de oynana maç 0-0 sona ererken, 2019'da derbi 1-1 bitti.
Galatasaray 2020'de ise rakibini 3-1'le geçti. Birçok derbiye damgasını vuran Sabri, sarı-kırmızılı formayla toplamda 24 gole imza atmıştı.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından büyü bozuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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