Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından büyü bozuldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray G.Saray'da çıldırtan Sabri detayı!

'da 'nun ayrılmasının ardından büyü bozuldu

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından büyü bozuldu

'da 2001 yılında profesyonel imzayı atan , sarı-kırmızılı forma ile 475 maça çıkarak, adını tarihe yazdırmıştı. Yıldız futbolcu 2017 yılında Galatasaray'dan ayrılana kadar 'de galibiyet görememişti. Sarı-kırmızılılar ise Sabri Sarıoğlu'nun ayrılmasının ardından Kadıköy'de hiç yenilmedi ve galibiyet hasretine son verdi.

tarihinin efsane isimlerinden , sarı-kırmızılı formayla ilk profesyonel olduğu 2001 yılı dahil 6 şampiyonluk görmesine, rağmen 'de 'ye karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray tarihinin 475 maçla en çok forma giyen 5. ismi olan milli futbolcuyla 2017 yılında yollar ayrılmıştı.

SABRİ'DEN SONRA YENİLMEDİLER

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu takımdan ayrıldıktan sonra, Kadıköy'de hiç mağlubiyet görmedi. 2018'de oynana maç 0-0 sona ererken, 2019'da derbi 1-1 bitti.

Galatasaray 2020'de ise rakibini 3-1'le geçti. Birçok derbiye damgasını vuran Sabri, sarı-kırmızılı formayla toplamda 24 gole imza atmıştı.

  1. 31.03.2020
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