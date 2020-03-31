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31 Mart 2020, Salı
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'dan açıklaması!

Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması!

Corona virüsü nedeniyle tedavi olduğu hastaneden bugün taburcu olacağını açıklayan İkinci başkan için Kulübü'nden son dakika bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"8 Mart tarihinde Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak'ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir."

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 17:52
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