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Corona virüsü futbolcuların bonservislerini de düşürdü! İşte o isimler...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futboldaki organizasyonları da bir bir sekteye uğrattı. Ölümcül virüs nedeniyle hemen hemen bütün ligler ertelenirken, transfer dönemi süresi gelecek sezonun ne zaman başlayacağına dair sorular merak konusu oldu. Öte yandan oyuncularını bu yaz satmayı planlayan ve yeni sezon yapılanması için kaynak yaratmaya çalışan takımlar da durumdan kötü etkilendi. İşte Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle bonservis değeri düşmesi beklenen futbolcular...
1 Nisan 2020 Çarşamba 15:04
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Corona virüsü salgını transfer piyasasını da olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Finansal Fair Play'den dolayı oyuncu satarak kaynak yaratmaya çalışan Türk kulüpleri virüs nedeniyle transfer döneminde zor bir sınav verecek.
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Öyle ki bazı ekipler yeni sezon yapılanması için kadrosunda bulunan bazı yıldızları elden çıkarmayı planlıyordu. Artık bu oyuncuların yüksek meblağlarla satışı da zora girdi. İşte Süper Lig'de bonservis bedelinde düşüş yaşanması beklenen o isimler...
VEDAT MURİÇ
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sezonun ilk dönemlerinde sergilediği etkili performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Vedat Muriç için oldukça yüksek bedeller konuşuluyordu. Kosovalı oyuncunun artık bu rakamlara takımdan ayrılması beklenmiyor.
OZAN TUFAN
Fenerbahçe'de takım kaptanlığına kadar yükselen Ozan Tufan hem yaşı hem de performansı nedeniyle sarı-lacivertli kulübün satışından gelir beklediği isimlerdendi. Milli futbolcu özellikle İngiliz ekiplerinin takibindeydi. Corona virüsünün etkilediği isimlerden olması yüksek ihtimal...
FERDİ KADIOĞLU
Sarı-lacivertli takımın geleceğe yatırım yaparak kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özellikle şans bulduğu kupa maçlarında fırsatı iyi değerlendiren Ferdi, PhillipCocu'nun çalıştırdığı DerbyCounty'nin takibinde... Oyuncu için her ne kadar 13 milyon sterlin gibi bir rakam konuşuluyor olsa da şu an için piyasada böyle bir transferin gerçekleşme olasılığı az gözüküyor.