Corona virüsü futbolcuların bonservislerini de düşürdü! İşte o isimler...

FERDİ KADIOĞLU

Sarı-lacivertli takımın geleceğe yatırım yaparak kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özellikle şans bulduğu kupa maçlarında fırsatı iyi değerlendiren Ferdi, Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin takibinde... Oyuncu için her ne kadar 13 milyon sterlin gibi bir rakam konuşuluyor olsa da şu an için piyasada böyle bir transferin gerçekleşme olasılığı az gözüküyor.