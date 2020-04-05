Ömer Bayram bu kez oğluna asist yaptı!
Galatasaray'ın başarılı futbolcu Ömer Bayram bu kez oğluna asist yaptı. Bayram, oğluyla olan eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...
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