Fransız ekibinden Nzonzi açıklaması! Şampiyonlar Ligi...

Sezona Galatasaray'da başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyince devre arasında takımdan ayrılıp Fransız ekibi Rennes'e kiralanan Steven Nzonzi, gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi!

Rennes Kulübü, Roma'dan kiraladıklar 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rennes Başkanı Nicolas Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada yer alan, "Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa, kiralık sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesinin devreye girdiğini söyledi.

Fransa'da sezonun tescil edilmesiyle birlikte 3. sırada bulunan Rennes, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Fransız oyuncu, Rennes'de 7 maçta görev alırken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.