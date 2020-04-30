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30 Nisan 2020, Perşembe
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Fransız ekibinden Nzonzi açıklaması! Şampiyonlar Ligi...

Fransız ekibinden Nzonzi açıklaması! Şampiyonlar Ligi...

'dan ara transfer döneminde ayrılarak  Roma'dan Rennes'e kiralanan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi uzatıldı. Ligue 1'de sezonun tescil edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi biletini alan Rennes, sözleşmedeki opsiyon maddesinin otomatik olarak devreye girdiğini ve tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha takımda kalacağını açıkladı.

Sezona 'da başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyince devre arasında takımdan ayrılıp Fransız ekibi Rennes'e kiralanan Steven Nzonzi, gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi!

Rennes Kulübü, Roma'dan kiraladıklar 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rennes Başkanı Nicolas Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada yer alan, "Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa, kiralık sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesinin devreye girdiğini söyledi.

'da sezonun tescil edilmesiyle birlikte 3. sırada bulunan Rennes, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Fransız oyuncu, Rennes'de 7 maçta görev alırken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

  1. 30.04.2020
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