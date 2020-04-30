Son dakika: Fransa Ligue 1'de şampiyon belli oldu!
Son dakika: Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından bir büyük lig daha ligleri tescil ederek şampiyonunu açıkladı. Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG’yi şampiyon ilan etti. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
L'Equipe'in haberine göre; Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle maçların iptal edilmesine karar verilen Fransa'da lider konumda bulunan PSG, şampiyon ilan edildi. Paris ekibi, ligin tescil edilmesiyle birlikte Fransa'daki 9. şampiyonluğunu kazandı.
Fransa'da ayrıca PSG, Marsilya, Rennes Şampiyonlar Ligi'ne; Lille, Reims ve Nice ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Puan cetvelinde son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse ise Ligue 2'ye düşürüldü.
Öte yandan 7. sırada yer alan Olympique Lyon ise gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 13:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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