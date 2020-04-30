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30 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Ligue 1'de şampiyon belli oldu!

Son dakika: Fransa Ligue 1'de şampiyon belli oldu!

Son dakika: Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından bir büyük lig daha ligleri tescil ederek şampiyonunu açıkladı. Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek ’yi şampiyon ilan etti. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

L'Equipe'in haberine göre; Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle maçların iptal edilmesine karar verilen 'da lider konumda bulunan , şampiyon ilan edildi. ekibi, ligin tescil edilmesiyle birlikte Fransa'daki 9. şampiyonluğunu kazandı.

Fransa'da ayrıca PSG, Marsilya, Rennes Şampiyonlar Ligi'ne; Lille, Reims ve Nice ise Avrupa Ligi'ne katılacak. Puan cetvelinde son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse ise Ligue 2'ye düşürüldü.

Öte yandan 7. sırada yer alan ise gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 13:49
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