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30 Nisan 2020, Perşembe
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'da flaş karar! Yayıncı kuruluş...

Fransa'da flaş karar! Yayıncı kuruluş...

'da 1 ve Ligue 2'de sezonun iptal edilmesinin ardından ligin yayıncı kuruluşu +, Profesyonel Futbol Ligi () ile arasındaki 2019-2020 sözleşmesini feshetti. Yayıncı kuruluş sezonun geride kalan kısmında LFP'ye 37 milyon euroluk ödeme yapmıştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 1 ve Ligue 2 başta olmak üzere tüm spor organizasyonları iptal edilen 'da, futbol maçlarını yayınlayan + flaş bir karar aldı.

L'Equipe'in haberine göre, liglerin iptal edilmesinin ardından yayıncı kuruluş Canal +'nın başkanı Maxime Saada, CEO'su Didier Quillot'ya gönderdiği mektupla 2019/2020 sezonu için sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Sezon içinde LFP'ye 37 milyon euroluk bir ödeme yapan Canal+, fesih kararının ardından herhangi bir ödeme yapmayacak. Eğer maçlar devam etseydi, Ligue 1 ve 2'nin yayıncı kuruluşları olan beIN Sports ve Canal +'nın LFP'ye 243 milyon euro daha ödeyeceği belirtildi.

  1. 30.04.2020
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