Fransa'da flaş karar! Yayıncı kuruluş...
Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'de sezonun iptal edilmesinin ardından ligin yayıncı kuruluşu Canal +, Profesyonel Futbol Ligi (LFP) ile arasındaki 2019-2020 sözleşmesini feshetti. Yayıncı kuruluş sezonun geride kalan kısmında LFP'ye 37 milyon euroluk ödeme yapmıştı.
Corona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2 başta olmak üzere tüm spor organizasyonları iptal edilen Fransa'da, futbol maçlarını yayınlayan Canal + flaş bir karar aldı.
L'Equipe'in haberine göre, liglerin iptal edilmesinin ardından yayıncı kuruluş Canal +'nın başkanı Maxime Saada, LFP CEO'su Didier Quillot'ya gönderdiği mektupla 2019/2020 sezonu için sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.
Sezon içinde LFP'ye 37 milyon euroluk bir ödeme yapan Canal+, fesih kararının ardından herhangi bir ödeme yapmayacak. Eğer maçlar devam etseydi, Ligue 1 ve 2'nin yayıncı kuruluşları olan beIN Sports ve Canal +'nın LFP'ye 243 milyon euro daha ödeyeceği belirtildi.
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