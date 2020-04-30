Fransa'da flaş karar! Yayıncı kuruluş...

Corona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2 başta olmak üzere tüm spor organizasyonları iptal edilen Fransa'da, futbol maçlarını yayınlayan Canal + flaş bir karar aldı.

L'Equipe'in haberine göre, liglerin iptal edilmesinin ardından yayıncı kuruluş Canal +'nın başkanı Maxime Saada, LFP CEO'su Didier Quillot'ya gönderdiği mektupla 2019/2020 sezonu için sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Sezon içinde LFP'ye 37 milyon euroluk bir ödeme yapan Canal+, fesih kararının ardından herhangi bir ödeme yapmayacak. Eğer maçlar devam etseydi, Ligue 1 ve 2'nin yayıncı kuruluşları olan beIN Sports ve Canal +'nın LFP'ye 243 milyon euro daha ödeyeceği belirtildi.