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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan Fransa'ya flaş yanıtı!

UEFA'dan Fransa'ya flaş corona virüsü yanıtı!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin yaptığı açıklamayla birlikte ve Ligue 2'nin iptal edilmesinin ardından Yönetim Kurulu'ndan flaş bir yanıt geldi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, tedbirleri kapsamında ve Ligue 2'nin iptal edildiğini duyurmuştu.

Yapılan bu açıklamanın ardından Paris-Saint Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi ise karara saygı duyduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediklerini dile getirmişti.

UEFA'DAN FLAŞ YANIT!

Konuyla ilgili 'dan bir cevap geldi. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Armand Duka, ''Bence ve , bu sezon kalan Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak. Fransa hükümeti Ligue 1'i durdurabilir ama Avrupa kupalarını durduramaz.'' ifadelerini kullanarak kulüplerin Avrupa maçlarına devam edeceğini duyurdu.

  1. 29.04.2020
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