UEFA'dan Fransa'ya flaş corona virüsü yanıtı!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, corona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1 ve Ligue 2'nin iptal edildiğini duyurmuştu.

Yapılan bu açıklamanın ardından Paris-Saint Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi ise karara saygı duyduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediklerini dile getirmişti.

UEFA'DAN FLAŞ YANIT!

Konuyla ilgili UEFA'dan bir cevap geldi. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Armand Duka, ''Bence PSG ve Lyon, bu sezon kalan Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak. Fransa hükümeti Ligue 1'i durdurabilir ama Avrupa kupalarını durduramaz.'' ifadelerini kullanarak kulüplerin Avrupa maçlarına devam edeceğini duyurdu.