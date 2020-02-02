MAÇ SONUCU Bordeaux 0-0 Marsilya

Fransa Ligue'in 22. haftasında Bordeaux ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Matmut-Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Marsilya 43 puan ile 2. sırada yer alırken, Bordeaux 30 puan ile 10. sırada yer aldı.