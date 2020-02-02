Fransa Ligue 1'de 22. hafta kapanış karşılaşmasında Marsilya, Matmut-Atlantique Stadyumu'nda konuk olduğu Bordeaux ile 0-0 berabere kaldı. Lider Paris Saint-Germain'in Montpeiller'i 5-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşayan beyaz-mavililer, liderin 17 puan gerisine düştü.
Fransa Ligue'in 22. haftasında Bordeaux ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Matmut-Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Marsilya 43 puan ile 2. sırada yer alırken, Bordeaux 30 puan ile 10. sırada yer aldı.
- 03.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Bordeaux 0-0 Marsilya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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