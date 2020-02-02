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02 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU 0-0

MAÇ SONUCU Bordeaux 0-0 Marsilya

Ligue 1'de 22. hafta kapanış karşılaşmasında , Matmut-Atlantique 'nda konuk olduğu ile 0-0 berabere kaldı. Lider Paris Saint-Germain'in Montpeiller'i 5-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşayan beyaz-mavililer, liderin 17 puan gerisine düştü.

Ligue'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Matmut-Atlantique 'nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Marsilya 43 puan ile 2. sırada yer alırken, Bordeaux 30 puan ile 10. sırada yer aldı.

  1. 03.02.2020
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