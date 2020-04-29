Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi"
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen İspanyol yıldız Cesc Fabregas, 95 yaşındaki büyük büyükannesine yapılan son corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.
Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.
İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son corona virüsü testinin negatif çıktığını belirtti.
Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında corona virüsünü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 19:46
- Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi"
- Manchester United'dan flaş seyirci kararı! Önümüzdeki sezon...
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu
- Yusuf Yazıcı: Euro 2020'nin ertelenmesi benim için iyi oldu
- Bakan Berat Albayrak Corona virüsünü fırsata çevirlenlere seslendi! "Bu sefer daha sert ve net tedbir alacağız"
- Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray..."
- Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı
- Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Corona virüsü (koronavirüs) Türkiye haritası güncellendi
- Hırvatlar duyurdu! Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.