Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Büyük büyükannem corona virüsünü yendi" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi"

Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi"

Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen İspanyol yıldız , 95 yaşındaki büyük büyükannesine yapılan son testinin negatif çıktığını duyurdu.

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 'ın 95 yaşındaki büyük yeni tip (Covid-19) hastalığını atlattı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son corona virüsü testinin negatif çıktığını belirtti.

Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında corona virüsünü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 19:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fabregas müjdeli haberi duyurdu! "Corona virüsünü yendi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA