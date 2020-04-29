Yusuf Yazıcı: Euro 2020'nin ertelenmesi benim için iyi oldu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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: 'nin ertelenmesi benim için iyi oldu

Yusuf Yazıcı: Euro 2020'nin ertelenmesi benim için iyi oldu

17.50 milyon Euro bonservis bedeliyle 'nın köklü kulüplerinden Lille'e transfer olan A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille Kulübü'nde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen yıldız oyuncu, Fransa Ligi'nin ertelenmesi sonrası "Benim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

NTV'ye konuşan milli oyuncu, futbolun zihinsel bir oyun olduğunu ve kafalar rahat olmazsa bunun keyif vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye sportif direktörümüzle görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değildi."

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Euro2020'nin ertelenmesinin kendisi için iyi olduğunu da ifade eden Yusuf Yazıcı "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. 'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. İşime yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.

  1. 29.04.2020
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