Yusuf Yazıcı: Euro 2020'nin ertelenmesi benim için iyi oldu
17.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'e transfer olan A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille Kulübü'nde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen yıldız oyuncu, Fransa Ligi'nin ertelenmesi sonrası "Benim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.
NTV'ye konuşan milli oyuncu, futbolun zihinsel bir oyun olduğunu ve kafalar rahat olmazsa bunun keyif vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye sportif direktörümüzle görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değildi."
Euro2020'nin ertelenmesinin kendisi için iyi olduğunu da ifade eden Yusuf Yazıcı "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. İşime yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.
- 29.04.2020
- Yusuf Yazıcı: Euro 2020'nin ertelenmesi benim için iyi oldu
- Bakan Berat Albayrak Corona virüsünü fırsata çevirlenlere seslendi! "Bu sefer daha sert ve net tedbir alacağız"
- At Yarışları için geri sayıma geçildi! Gözler Pakdemirli’de
- Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı
- Jose Sosa'ya talip var! "Umarım bize gelir"
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Corona virüsü (koronavirüs) Türkiye haritası güncellendi
- Hırvatlar duyurdu! Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...
- İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor
- Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde
- Transfer görüşmesi resmen gerçekleşti! İngiliz savunmacı Fenerbahçe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yusuf Yazıcı: Euro 2020'nin ertelenmesi benim için iyi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.