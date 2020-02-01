PSG evinde rahat kazandı!
Fransa 1. Ligi'nde lider PSG, evinde Montpellier'i konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Pablo Sarabia, Angel Di Maria, Daniel Congre (kendi kalesine), Kylian Mbappe ve Layvin Kurzawan kaydetti.
Paris Saint Germain evinde rahat kazandı. Fransa Ligi'nde 22. hafta maçında paris Saint Germain ile Montpellier karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.
Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada Angel Di Maria, 44. dakikada Daniel Congre (kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawan kaydetti.
Montpellier'de Dimitry Bertaud 16. dakikada, Joris Chotard ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 55'e yükseltti. Montpellier 33 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Nantes'a konuk olacak. Montpellier, Metz'i ağırlayacak.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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