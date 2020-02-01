PSG evinde rahat kazandı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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evinde rahat kazandı!

PSG evinde rahat kazandı!

1. Ligi'nde lider , evinde Montpellier'i konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri , , (kendi kalesine), ve kaydetti.

evinde rahat kazandı. Ligi'nde 22. hafta maçında paris Saint Germain ile Montpellier karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada , 41. dakikada , 44. dakikada (kendi kalesine), 57. dakikada ve 65. dakikada kaydetti.

Montpellier'de Dimitry Bertaud 16. dakikada, Joris Chotard ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 55'e yükseltti. Montpellier 33 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Nantes'a konuk olacak. Montpellier, Metz'i ağırlayacak.

  1. 01.02.2020
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