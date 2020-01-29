Epinal 2-1 Lille | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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2-1 | MAÇ SONUCU

Epinal 2-1 Lille | MAÇ SONUCU

Kupası Son 16 Turu maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Fransa 1. Lig ekiplerinden ve 'in formasını giydiği , takımlarından 'ye 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

, karşısında 2-1 kazanarak günün sürprizini yaptı ve rakibini Kupası'nın dışına itti. Loic Remy'nin 8. dakikada attığı golle maçta öne geçen Lille, 54 ve 61. dakikalarda Jean-Philippe Krasso'nun gollerine engel olamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. takımlarından Epinal, bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Sakatlığı bulunan milli futbolcu kadroda yer almazken, yedek oturdu ve oyuna dahil olmadı.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 23:15
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