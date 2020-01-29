Epinal 2-1 Lille | MAÇ SONUCU

Epinal FC, Lille karşısında 2-1 kazanarak günün sürprizini yaptı ve rakibini Fransa Kupası'nın dışına itti. Loic Remy'nin 8. dakikada attığı golle maçta öne geçen Lille, 54 ve 61. dakikalarda Jean-Philippe Krasso'nun gollerine engel olamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Ulusal Lig takımlarından Epinal, bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Sakatlığı bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı kadroda yer almazken, Zeki Çelik yedek oturdu ve oyuna dahil olmadı.