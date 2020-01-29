Fransa Kupası Son 16 Turu maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Fransa 1. Lig ekiplerinden Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Ulusal Lig takımlarından Epinal FC'ye 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Epinal FC, Lille karşısında 2-1 kazanarak günün sürprizini yaptı ve rakibini Fransa Kupası'nın dışına itti. Loic Remy'nin 8. dakikada attığı golle maçta öne geçen Lille, 54 ve 61. dakikalarda Jean-Philippe Krasso'nun gollerine engel olamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Ulusal Lig takımlarından Epinal, bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Sakatlığı bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı kadroda yer almazken, Zeki Çelik yedek oturdu ve oyuna dahil olmadı.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 23:15
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Epinal 2-1 Lille | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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