Lille Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü böyle kutladı!

Fransız ekibi Lille, resmi Twitter hesabından milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 23. yaş gününü Türkçe "Doğum günün kutlu olsun Yusuf" yazarak kutladı.

"Bugün 12 numaramız, 23. yaşını kutluyor. Hepimiz seni düşünüyoruz, daha güçlü geri dön Yusuf" yazılan paylaşıma, Fransız taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Bu gönderiye milli futbolcu da, "Çok teşekkürler ailem" diyerek yanıt verdi.