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Lille Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü böyle kutladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bugün 23 yaşına giren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı video ile kutladı.

Fransız ekibi Lille, resmi Twitter hesabından milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 23. yaş gününü Türkçe "Doğum günün kutlu olsun Yusuf" yazarak kutladı.

"Bugün 12 numaramız, 23. yaşını kutluyor. Hepimiz seni düşünüyoruz, daha güçlü geri dön Yusuf" yazılan paylaşıma, Fransız taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Bu gönderiye milli futbolcu da, "Çok teşekkürler ailem" diyerek yanıt verdi.

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29 Ocak 2020 , Çarşamba
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