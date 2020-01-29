Pau FC 0-2 PSG | Maç sonucu | Paris Saint-Germain zorlanmadan çeyrek finalde - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Pau 0-2 | Maç sonucu | Saint-Germain zorlanmadan çeyrek finalde

Pau FC 0-2 PSG | Maç sonucu | Paris Saint-Germain zorlanmadan çeyrek finalde

Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa üçüncü ligi (Championnat National) ekibi Pau 'ye konuk olan Saint-Germain maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Ligue 1'de 52 puanla en yakın takipçisi Marsilya'nın 10 puan önünde yer alan , Kupası son 16 turu maçında üçüncü lig temsilcisi Pau 'ye konuk oldu.

TSİ saat 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından izleyicilerle buluşan karşılaşmada PSG'ye turu getiren golleri 25. dakikada Paredes ve 53. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Maçta PSG'nin yıldız isimleri Kylian Mbappe ve görev almadı.

  1. 29.01.2020
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