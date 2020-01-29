Fransa Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa üçüncü ligi (Championnat National) ekibi Pau FC'ye konuk olan Paris Saint-Germain maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Ligue 1'de 52 puanla en yakın takipçisi Marsilya'nın 10 puan önünde yer alan PSG, Fransa Kupası son 16 turu maçında üçüncü lig temsilcisi Pau FC'ye konuk oldu.
TSİ saat 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından izleyicilerle buluşan karşılaşmada PSG'ye turu getiren golleri 25. dakikada Paredes ve 53. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.
Maçta PSG'nin yıldız isimleri Kylian Mbappe ve Angel Di Maria görev almadı.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Pau FC 0-2 PSG | Maç sonucu | Paris Saint-Germain zorlanmadan çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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