Trabzonspor'un yeni transferi resmen açıklandı!

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fırtına, Badou Ndiaye ve Bilal Başakçıkoğu transferlerini yaparak kadrosunu güçlendirmişti. Bordo-mavililer üçüncü transferini stoper bölgesine yapıyor. İşte anlaşmanın detayları...
29 Ocak 2020 Çarşamba 22:40
Güncelleme: 29.01.2020 22:40
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Trabzonspor stoperine kavuşuyor... Orta saha ve hücum bölgesinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan bordo-mavili takımda savunma anlamında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirmişti.
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Bir süredir stoper arayışlarına devam eden bordo-mavili takım aradığı ismi Brezilya da buldu. Ara transfer döneminde Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna katan bordo-mavililer, üçüncü transferini duyurmaya hazırlanıyor.
Bu sezon tamamen şampiyonluğa kenetlenen Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manoel'in transferinde mutlu sona ulaştı. Kiralık olarak gerçekleşecek olan bu transferin müjdesini oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro takımı verdi.
''TRABZONSPOR'LA ANLAŞTIK'' Cruzeiro Futbol Direktörü Ocimar Bolicenho, Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel'in Trabzonspor'la anlaştığını açıkladı. 1-0 kazandıkları Villa Nova maçı sonrası açıklamalarda bulunan Bolicenho, "Manoel, Trabzonspor ile kiralık olarak anlaşmaya vardı ve transfer için Türkiye'ye gidecek. " ifadelerini kullandı.
TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK? Cruzerio, 2020 sonunda sözleşmesi sona erecek Manoel Messias'ın sözleşmesini uzatacak. Oyuncunun kiralama süresi bitiminde bedelsiz ayrılmaması için böyle bir yola girecek olan Cruziero; oyuncunun sözleşmesini uzattıktan sonra Trabzonspor'a kiralayacak.