Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın yeni transferi geliyor
Ara transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu progamında Galatasaray'ın transferi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Mert Çetin transferi ile ilgili "Mert Çetin Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor" ifadelerini kullanan Çorlu, "Mert Çetin cuma gününe kadar İstanbul'da olacak" dedi.
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