Nasser Al Khelaifi açıkladı! PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?
Fransa'da corona virüsü tedbirleri kapsamında liglerin iptal edilmesinin ardından Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Fransız devinin başkanı Nasser Al Khelaifi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Corona virüsü salgını sonrası birçok futbol organizasyonu askıya alınmış, Hollanda ve Arjantin'de ise ligler iptal edilmişti. Son olarak Fransa Başbakanı Édouard Philippe de Ligue 1 ve Ligue 2 için alınan iptal kararlarını açıkladı.
Alınan bu kararın ardından Fransız devi Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde geleceği merak konusu olurken, kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi duruma netlik kazandırdı.
Karara saygı duyduklarını dile getiren Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.
Maçları gerekirse yurtdışında da oynayabileceklerini söyleyen PSG Başkanı, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 22:26
- Nasser Al Khelaifi açıkladı! PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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