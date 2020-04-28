Nasser Al Khelaifi açıkladı! PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?

Corona virüsü salgını sonrası birçok futbol organizasyonu askıya alınmış, Hollanda ve Arjantin'de ise ligler iptal edilmişti. Son olarak Fransa Başbakanı Édouard Philippe de Ligue 1 ve Ligue 2 için alınan iptal kararlarını açıkladı.

Alınan bu kararın ardından Fransız devi Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde geleceği merak konusu olurken, kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi duruma netlik kazandırdı.

Karara saygı duyduklarını dile getiren Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.

Maçları gerekirse yurtdışında da oynayabileceklerini söyleyen PSG Başkanı, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.