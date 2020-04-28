PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi? Nasser Al Khelaifi açıkladı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekiliyor mu? Resmen açıklandı

açıkladı! 'nden çekilecek mi?

Nasser Al Khelaifi açıkladı! PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?

'da tedbirleri kapsamında liglerin iptal edilmesinin ardından Paris-Saint Germain'in 'nde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Fransız devinin başkanı , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

salgını sonrası birçok futbol organizasyonu askıya alınmış, ve Arjantin'de ise ligler iptal edilmişti. Son olarak Başbakanı Édouard Philippe de Ligue 1 ve Ligue 2 için alınan iptal kararlarını açıkladı.

Alınan bu kararın ardından Fransız devi Paris-Saint Germain'in 'nde geleceği merak konusu olurken, kulüp başkanı duruma netlik kazandırdı.

Karara saygı duyduklarını dile getiren Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.

Maçları gerekirse yurtdışında da oynayabileceklerini söyleyen Başkanı, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 22:26
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