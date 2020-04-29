Fransa’da flaş karar
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerini iptal kararı alan Hollanda ve Belçika'ya yeni bir ülke daha eklendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerini iptal kararı alan Hollanda ve Belçika'ya yeni bir ülke daha eklendi. Fransa'dan dün yapılan açıklamada liglerin iptal edileceği açıklandı. Bitime 10 hafta kala PSG'nin 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Fransa Ligi'nin oynanmayacağı Başbakan Edouard Philippe tarafından kamuoyuna duyuruldu.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa’da flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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