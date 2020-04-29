Fransa’da flaş karar

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerini iptal kararı alan Hollanda ve Belçika'ya yeni bir ülke daha eklendi. Fransa'dan dün yapılan açıklamada liglerin iptal edileceği açıklandı. Bitime 10 hafta kala PSG'nin 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Fransa Ligi'nin oynanmayacağı Başbakan Edouard Philippe tarafından kamuoyuna duyuruldu.