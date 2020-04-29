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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’da flaş karar

Fransa’da flaş karar

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerini iptal kararı alan ve 'ya yeni bir ülke daha eklendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerini iptal kararı alan ve 'ya yeni bir ülke daha eklendi. 'dan dün yapılan açıklamada liglerin iptal edileceği açıklandı. Bitime 10 hafta kala 'nin 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Fransa Ligi'nin oynanmayacağı Başbakan Edouard Philippe tarafından kamuoyuna duyuruldu.

  1. 29.4.2020
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